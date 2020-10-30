Российские учёные не считают серьёзной сыпь при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/a271194c-1aac-11eb-a841-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сыпь на коже возникает не только при COVID-19, но и при других острых респираторных инфекциях, это не должно вызывать тревогу. Об этом заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Таким образом он прокомментировал выводы Международной лиги дерматологических сообществ и Американской академии дерматологии о новом симптоме коронавируса. Врачи считают, что у заболевших COVID-19 может появиться раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, что может привести к опуханию стоп.

Я про это не слышал, с такими вещами не сталкивался. Эта новость кажется мне интересной, но не вызывает какой-то особой тревоги, — цитирует РБК Вознесенского.

Эксперт считает, что сыпь может быть как инфекционного характера, инфекционно-аллергического, так и аутоиммунной природы. По его словам, при заражении коронавирусом следует опасаться «тяжелейшего воспаления лёгких, нарушений в нервной системе». А опухшие ноги потом пройдут.

Ранее NEWS.ru сообщал, что больные, которые случайно узнали, что они переболели или болеют коронавирусом, описали симптомы заболевания. Так называемые бессимптомники даже в острой фазе не испытывали кашля, насморка, высокой температуры.