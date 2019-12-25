https://static.news.ru/photo/ae7bd114-26f6-11ea-8e13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sailer/Schnizler/Global Look Press

Исследователи выяснили, что биологически активные соединения из красной водоросли, которую добывают в Японском море, могут останавливать рост клеток рака пищевода. Об этом сообщили в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ).

Учёные пояснили, что из этого вида водорослей получают каррагинаны или каррагены, передаёт РИА Новости.

Такие соединения хорошо известны и давно используются в пищевой промышленности. Оказывается, что Е407 — это натуральный загуститель, который получают из красных водорослей.

Лекарственный потенциал каррагинанов до конца не изучен. Однако давно известно, что они обладают противоопухолевыми, противовирусными, антибактериальными и многими другими полезными свойствами.

Исследование подтвердило, что каррагинаны, а также их производные могут в лабораторных условиях останавливать рост клеток рака пищевода, — указано в сообщении.

Отмечается также, что они не вредят здоровым человеческим клеткам, а производные каррагенов обладают широким спектром терапевтических эффектов. Исследователи собираются изучить, как каррагинаны влияют на рост опухолевых клеток, а затем начать исследования на животных.

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