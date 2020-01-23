https://static.news.ru/photo/6c3a20b2-3e0c-11ea-a358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Юго-Западного государственного университета выяснили, что лечить рак мозга можно при помощи наночастиц оксида церия с кристаллическими дефектами.

Об этом сообщили в пресс-службе вуза. На сегодняшний день уже начались исследования полученных частиц в биологических экспериментах на базе южнокорейских университетов Квангвун и Кенхи. Учёные изучают их воздействие на опухолевые ткани и культуры раковых клеток, передаёт ТАСС .

Курским исследователям уже удалось доказать эффективность применения на органических системах наночастиц оксида церия с кристаллическими дефектами на органических системах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что немецкие специалисты Центра исследования рака назвали привычки и факторы, способствующие развитию онкологических заболеваний.