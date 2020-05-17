Российские учёные начали обновлять больные сосуды при помощи гравитации

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Научные сотрудники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) и Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва придумали уникальный способ лечения ишемии и других сосудистых патологий при помощи искусственной гравитации, которая создаётся на короткорадиусной центрифуге.

Пациент ложится в аппарат, объяснили учёные, ногами по направлению к оси вращения. Во время «тренировки» кровь человека приливает к ногам под действием центробежных сил и насыщает не только основной канал сосуда, но и его ветви.

При регулярном прохождении процедуры эти ветви могут быть расширены, что приведёт к компенсации сужения основного канала или даже к формированию нового здорового канала.

На данный момент самарские исследователи провели более 3500 успешных экспериментов.

Курс лечения состоит из 10-15 сеансов, длительность процедуры — от 7 до 15 минут. Положительный эффект длится до 6 месяцев, затем можно повторить. У метода есть ряд противопоказаний, но индивидуальная настройка процедуры позволяет лечить граждан даже девяностолетнего возраста, — приводит РИА Новости слова заведующего кафедрой хирургических болезней № 1 СамГМУ, профессора Игоря Макарова.

Как ранее писал NEWS.ru, голландские специалисты доказали негативное влияние чрезмерного просмотра телевизора на сердечно-сосудистую систему.

Учёные воспользовались британской базой данных UK Biobank, в которой собрана медицинская информация более 500 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет.