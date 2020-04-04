Российские учёные испытывают два прототипа вакцины от коронавируса

Директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил о том, что у России есть несколько прототипов вакцины от коронавируса.
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Российские учёные намерены завершить испытания на животных до конца апреля 2020 года. По словам гендиректора ГНЦ ВБ «Вектор» Рината Максютова, после этих опытов начнётся стадия доклинических исследований.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские учёные опубликовали результаты своих первых испытаний вакцины от нового коронавируса.
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