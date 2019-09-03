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Специалисты Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН доказали негативное воздействие излучения сотовых телефонов и смартфонов на детей.

Проведённое исследование, которое длилось с 2014 года, показало, что у подростков, использующих мобильные телефоны, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции. Кроме того, в 39,7% случаев пользователи гаджетов чаще уставали и в 50,7% продемонстрировали снижение работоспособности.

К такому выводу учёные пришли в ходе наблюдения за детьми — учащимися подмосковных лицеев № 10 и № 17.

Помимо основной группы, в которую входили дети — пользователи мобильных телефонов, была сформирована контрольная, участники которой обходились без этих устройств. Именно факт наличия контрольной группы является неоспоримым преимуществом наших исследований, — рассказала « Известиям » старший научный сотрудник Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Наталия Хорсева.

Ранее News.ru писал, что Министерство просвещения заказало фундаментальное исследование о влиянии мобильных телефонов на здоровье школьников. Об этом рассказала глава ведомства Ольга Васильева. Она не уточнила, кем оно будет проводиться, но отметила, что мероприятие рассчитано на три года.