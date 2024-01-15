Российские ученые опровергли известную гипотезу о причинах депрессии Профессор НГУ Идова: уровень серотонина при депрессии повышается

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Уровень серотонина при депрессии повышается, а не снижается, о чем ранее утверждали ученые, заявила «Газете.Ru» профессор кафедры физиологии Новосибирского государственного университета, главный научный сотрудник НИИ нейронаук и медицины Галина Идова. По ее словам, уменьшение этого вещества, наоборот, позволяет нормализовать иммунный ответ.

Многими авторами показано, что при депрессии снижается уровень серотонина. Мы установили обратное. У депрессивных животных в отдельных дофаминовых и серотониновых структурах мозга было определено повышение содержания серотонина. А вот снижение его уровня при депрессии дает возможность нормализовать иммунный ответ, — сообщила Идова.

Как объяснила профессор, серотониновая система является иммуноугнетающей. Она подчеркнула, что к увеличению уровня серотонина при депрессии приводит нейровоспаление с иммунными нарушениями. По словам Идовой, чтобы предотвратить развитие расстройства, можно воздействовать на механизмы, которые оказывают влияние на уровень разных веществ в мозге, однако ученые окончательно не исследовали такой путь лечения.

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