Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/494b67e6-9604-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции. У двух больных был диагностирован серозный перитонит.

По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.

Медики считают, что такое воспаление может быть связано с системным ответом организма на инфекцию.

NEWS.ru писал, что первыми симптомами коронавирусной инфекции могут быть тошнота, рвота и диарея. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что заболевание не всегда начинается как ОРВИ.

Ранее медики из Мадрида и Барселоны научились выявлять коронавирус по состоянию кожи. У некоторых пациентов появлялись следы, похожие на обморожение. Такие симптомы были выявлены у пациентов, не лечащих COVID-19 около 12–20 дней.