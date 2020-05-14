Российские медики выявили нетипичный симптом коронавируса

Врачи Федерального медико-биологического агентства выявили нетипичное течение коронавирусной инфекции. У двух больных был диагностирован серозный перитонит.
По результатам обследований двух пациентов можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита, — говорится в сообщении.
Медики считают, что такое воспаление может быть связано с системным ответом организма на инфекцию.
NEWS.ru писал, что первыми симптомами коронавирусной инфекции могут быть тошнота, рвота и диарея. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она подчеркнула, что заболевание не всегда начинается как ОРВИ.
Ранее медики из Мадрида и Барселоны научились выявлять коронавирус по состоянию кожи. У некоторых пациентов появлялись следы, похожие на обморожение. Такие симптомы были выявлены у пациентов, не лечащих COVID-19 около 12–20 дней.
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