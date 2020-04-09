Российские медики оценили препарат, убивающий коронавирус за два дня

https://static.news.ru/photo/eb02d9ea-7a4b-11ea-a4b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

В России оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса.

Как рассказал URA.RU со ссылкой на главного врача Ильинской больницы в Подмосковье Алексея Живова, лабораторные испытания показали, что препарат уничтожает клетки COVID-19 за двое суток и может оказаться эффективным при лечении инфекции у человека, поскольку препятствует проникновению вируса в ядра клеток.

По его словам, «Ивермектин» снижает накопление COVID-19 примерно в пять тысяч раз. Действие лекарства уже изучено на мышах, однако как он будет вести себя в организме человека, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал, что исследователи изучили действие «Ивермектина» на инфицированные коронавирусом клетки, куда было добавлено лекарство спустя два часа после заражения. Оказалось, что благодаря одной дозе препарата спустя 24 часа количество вирусной РНК снижается на 93%. Ещё через двое суток количество вирусной ДНК снизилось более чем на 99%.