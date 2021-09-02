Российские медики научились выращивать новую костную ткань

Заведующий лабораторией генетики стволовых клеток Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова, доктор биологических наук Дмитрий Гольдштейн и его коллеги научились выращивать человеческую костную ткань по образцу биоматериала. Об этом сообщают РИА Новости.

Материалы, которые применяются в настоящее время, позволяют получить примерно 35 процентов костной ткани в зоне регенерата. Если мы возьмем так называемый золотой стандарт — аутопластику, когда у самого пациента забирают небольшой кусочек костной ткани, измельчают и помещают в зону дефекта, то образуется более 60 процентов новой ткани, — рассказал Гольдштейн.

Дмитрий и его коллеги из Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии вот уже пять лет пытаются «научить» организм регенерации собственной костной ткани. По его словам, они взяли за основу особый белок ВМР-2, стимулирующий образование костной ткани, и искусственно смешали его с мезенхимальными стволовыми клетками (МСК). Согласно результатам проведённых на животных исследований, учёным удалось сформировать в организме подопытного подходящую костную ткань.

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