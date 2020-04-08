Здоровье

Российские больницы могут закрыть стационары из-за коронавируса

12:38, 08 апреля 2020
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минздрав России рекомендовал медицинским организациям перенести сроки оказания плановой помощи из-за распространения коронавируса.

Если нет угрозы жизни и здоровью, для безопасности самих пациентов и медицинских работников, Минздрав РФ рекомендует гражданам перенести сроки обращения за медпомощью в плановой форме как в амбулаторном, так и в стационарном сегментах, — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что Генеральная прокуратура России проверит обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, и противовирусными препаратами в условиях пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире более 1,43 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 82 тысяч, более 302 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрированы 7517 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксирован 61 летальный исход, выздоровели 505 человек.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях