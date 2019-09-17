https://static.news.ru/photo/e1036dfa-d939-11e9-a447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» завершил клинические исследования первой отечественной вакцины для профилактики ротавирусной инфекции и готовит документы для её регистрации в Минздраве. Предполагается, что после окончания регистрации вакцина в течение полутора лет выйдет на российский рынок.

Вакцина содержит пять серотипов ротавируса. Пятивалентный состав обеспечит защиту от 93,8% разновидностей заболевания, — сообщили в Ростехе.

Включение вакцины в национальный календарь прививок позволит снизить уровень заболеваемости россиян ротавирусом через год на 70%, а ещё через год — на 90%.

По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, создание этой вакцины — один из наиболее значимых проектов Ростеха в сфере локализации фармацевтических технологий. Он реализуется с индийской компанией Serum Institute of India, что позволяет сократить сроки разработки и вывода препарата на рынок.

Как писал News.ru, специалисты московского департамента здравоохранения считают, что аргументы сторонников отказа от прививок основаны на мифах и не имеют научных подтверждений. Они опровергли высокую вероятность осложнений от прививок и их отрицательное влияние на иммунную систему. По словам врачей, антигены вакцин не губят, а «обучают» иммунную систему, укрепляют её. Правильное питание и здоровый образ жизни не могут в полной мере защитить от специфических заболеваний, а прививка формирует «линию защиты» от повторного воздействия патогена.