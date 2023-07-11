Российская госкорпорация обеспечит выпуск йодида Натрия для больных раком

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Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию к радиофармпрепарату Натрия йодид, 131 I (раствор для приема внутрь) в части его применения для несовершеннолетних пациентов. Изменения были внесены по инициативе дивизиона «Технологии здоровья» Госкорпорации «Росатом» и ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Согласно новой редакции, радиофармпрепарат разрешено применять

в терапевтических целях для лечения дифференцированного рака щитовидной железы, в том числе метастатического, не только у взрослых пациентов, но и у детей и подростков. Согласно справочнику «Злокачественные новообразования в России», ежегодно в нашей стране выявляется до трехсот случаев рака щитовидной железы у несовершеннолетних пациентов. До 80% из них нуждаются в применении радиойодтерапии. Таким образом до 98% детей, больных раком щитовидной железы смогут полностью выздороветь.

«Терапия препаратом Натрия йодид, 131 I успешно практикуется при лечении рака щитовидной железы у детей во всем мире с 40-х годов прошлого века и показывает уникальные результаты. Полного ответа на терапию удается добиться у 70% пациентов детского и подросткового возраста, имеющих отдаленные метастазы (чаще всего в легкие), и до 98% при раке щитовидной железы без отдаленных метастазов. Радиойодтерапия гораздо эффективнее для лечения детей, чем взрослых. Течение заболевания напрямую связано со скоростью метаболизма, который существенно выше в детском возрасте, а, следовательно, и скорость опухолевой прогрессии в детском организме выше. Но вместе с тем, чем интенсивнее метаболизм, тем эффективнее действует радиоактивный йод на опухолевую ткань. Изменения в инструкцию к препарату, внесенные по инициативе Росатома при поддержке Минздрава России, позволят ежегодно сохранять жизнь и здоровье сотням детей в нашей стране», — отметил заведующий отделением радиохирургического лечения открытыми радионуклидами МРНЦ им. А. Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, Валерий Крылов.

«Производственные мощности Росатома сегодня готовы на 100% удовлетворить потребности российской системы здравоохранения в препарате Натрия йодид, 131 I. Крайне важно, чтобы юные пациенты по всей нашей стране, от Калининграда до Владивостока, имели возможность сохранять и укреплять здоровье с помощью эффективного лечения, в том числе и с помощью радиофармпрепаратов. Со своей стороны, мы готовы увеличить объем поставок Натрия йодид, 131 I в медицинские учреждения России», — заявила заместитель генерального директора по развитию фармацевтического бизнеса АО «РХК» Диана Кобесова.