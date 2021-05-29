Россиянкам объяснили, зачем гинекологу знать число половых партнёров

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Гинекологи объяснили россиянкам, что вопрос о количестве партнёров необходим при знакомстве с пациенткой, так как он позволяет врачу оценить, насколько высок риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путём. Об этом пишет Е1.

Некоторые инфекции сразу манифестируют, и пациентка обращается за помощью, а часть инфекций протекает бессимптомно первые годы — ВИЧ, ВПЧ, гепатит С, — объяснила врач Евгения Пекарева в беседе с изданием.

По её словам, количество сексуальных партнёров и способы контрацепции влияют на риск заражения подобными инфекциями.

Также медики объяснили, что многие молодые девушки при появлении плохого запаха боятся идти к врачу. Но именно это и необходимо сделать. Врач возьмёт мазок на флору. Это нужно сделать, даже если девочка не живёт половой жизнью. Кроме того, это главный маркер при смене полового партнёра. Причиной запаха может быть как бактериальный вагиноз, так и конкретная половая инфекция.

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