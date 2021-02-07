России предрекли возвращение гриппа после «конфликта» с COVID

https://static.news.ru/photo/efb856a8-d5f5-11ea-aef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день внятных объяснений, почему грипп «исчез» из России — нет. Но в одном учёные сходятся — он точно вернётся. Скорее всего, в этом году, просто подействовали защитные меры, введённые из-за COVID, а также «конфликт» гриппа с коронавирусом.

Как пишет РБК, многие эксперты уверены, что меры против коронавируса не оказали влияния на другие вирусные инфекции, а значит говорить, что «грипп побеждён», нельзя.

Профилактика коронавируса помогает и от вируса гриппа — маски, удалённый режим работы и учёбы. Ведь пути распространения у них одинаковые, — рассказал изданию профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

С другой стороны, уверена директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, грипп мог вступить в «конфликт» с коронавирусом — последний в некоторой степени заменил сезонную эпидемию гриппа.

Эксперты считают вероятность интерференции между двумя вирусами — то есть они могут, как усиливать, так и ослаблять друг друга.

Эффективность масок при вирусных инфекциях оставляет желать лучшего. Так было и во время эпидемий гриппа, и во время COVID-пандемии, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Как ранее писал NEWS.ru, он призвал отказаться от масочно-перчаточного режима.