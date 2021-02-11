Роспотренадзор: вакцины от COVID-19 нужно будет менять из-за мутаций

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Необходимо готовиться к модифицированию вакцин от коронавируса из-за мутации COVID-19, сообщила эксперт ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Мы должны быть готовы к тому, что придётся модифицировать вакцины, — сказала она в ходе семинара «Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика», который проходит в онлайн-формате.

Она отметила, что необходимо отслеживать эффект от терапии, которая применяется сейчас, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов. Консультативная группа по вирусным угрозам изучила найденную в Бристоле мутацию, которая получила название Kent COVID. Её классифицируют как «вариант, вызывающий беспокойство». Учёные опасаются, что штамм может быть не только высокозаразным, но и имеет устойчивость к вакцине. Всего было зарегистрировано 14 случаев заболевания этим вариантом вируса в Бристоле и три — в других местах.

При этом учёные считают, что вакцинированные люди по-прежнему имеют защиту от тяжёлых последствий заражения этим штаммом.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что мутации коронавируса не вызовут новую пандемию. По его словам, появление новых вариантов коронавируса является свидетельством того, что человечество всё ещё уязвимо перед инфекцией. Однако, подчеркнул он, появление новых штаммов является следствием естественной эволюции любого патогена.