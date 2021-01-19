Роспотребнадзор заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна на 100%

https://static.news.ru/photo/4838311c-5a45-11eb-b04b-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» в 100%.

Эффективность вакцины складывается из её иммунологической эффективности и профилактической эффективности. По результатам первой-второй фаз КИ иммунологическая эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» составляет 100%, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что центр «Вектор», разработавший вторую в России вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказал о противопоказаниях для применения препарата. По словам специалистов «Вектора», прививку «ЭпиВакКороной» не рекомендовано делать лишь тем, кто страдает от острых аллергических реакций или гиперчувствителен к каким-либо компонентам вакцины.

В научном центре также подчеркнули, что за назначение прививки отвечает врач, который при необходимости может направить на дополнительные обследования и консультации с профильными специалистами, а также в случае необходимости назначить антигистаминные препараты.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто уже переболел коронавирусом, не торопиться с прививкой от COVID-19. По её словам, несмотря на то что титр антител к коронавирусу постепенно снижается, организм человека сохраняет определённую защиту от COVID.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».