https://static.news.ru/photo/e84e4448-3c69-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лаборатории Роспотребнадзора имеют необходимое оборудование, а также специалистов для диагностики нового опасного вируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.

Лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центры гигиены и эпидемиологии“ Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.

Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как писал NEWS.ru ранее, у заболевших фиксируются высокая температура, признаки респираторной инфекции и пневмонии.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время увеличения случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.