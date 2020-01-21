Лаборатории Роспотребнадзора имеют необходимое оборудование, а также специалистов для диагностики нового опасного вируса 2019-nCoV, обнаруженного в Китае.
Лаборатории федерального бюджетного учреждения здравоохранения „Центры гигиены и эпидемиологии“ Роспотребнадзора по всей России обладают необходимым оборудованием и специалистами для использования разработанных средств диагностики, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Вспышка инфекции была зафиксирована в городе Ухань (административный центр китайской провинции Хубэй) в начале января 2020 года. Многие связывают её с местным рынком свежих морепродуктов, однако часть госпитализированных заявляют, что не посещали это место.
Число заразившихся новым вирусом уже перевалило за 200 человек. Сообщалось о трёх случаях смерти. Китайские специалисты подтвердили, что инфекция передаётся от человека к человеку. Как
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что следует ожидать в ближайшее время увеличения случаев заражения новой пневмонией в Китае и, возможно, в других странах.
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