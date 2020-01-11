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Специалисты Роспотребнадзора дали советы по профилактике деменции.

Основная рекомендация — физические упражнения, причём важна именно регулярность зарядки. Для людей старше 65 лет оптимальны будут не менее 150 минут в неделю упражнений средней интенсивности. Если человек способен интенсивно заниматься аэробикой, хватит и 75 минут. Этот совет полезен не только тем, кто хочет предотвратить развитие заболевания, но и тем, кто уже страдает болезнью Альцгеймера — физкультура замедлит ухудшение состояния, но важно заниматься как минимум 10 минут в день, предупреждает Роспотребнадзор.

В числе других рекомендаций — приобретение умения справляться со стрессом, налаживание режима сна, социальная активность и регулярная умственная деятельность. Несмотря на то, что в 70% причиной развития болезни служит генетическая предрасположенность, факторы внешней среды и образ жизни также влияют на появление деменции. Физическая активность, в частности, улучшает кровоснабжение мозга и увеличивает количество нейромедиаторов, которые его защищают.

Болезнь Альцгеймера — наиболее распространённое нейродегенеративное заболевание. Её проявления поначалу малозаметны, например — расстройство кратковременной памяти, но с развитием заболевания человек теряет самостоятельность.

Как писал NEWS.ru ранее, немецкие учёные во главе с профессором Федерико Калегари (Federico Calegari) из Центра регенеративной терапии Технического университета Дрездена разработали метод, который позволяет омолодить клетки мозга. Это стало возможным путём воздействия на стволовые клетки. Учёным удалось увеличить количество нейронов, замедлив тем самым процессы старения мозга, и частично вернуть ему утраченные когнитивные функции.