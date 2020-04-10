Роспотребнадзор зарегистрировал систему для выявления COVID-19 за 20 минут

https://static.news.ru/photo/41a23352-7b6b-11ea-9f59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Подведомственный Роспотребнадзору научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для быстрого выявления антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Она позволит диагностировать COVID-19 за 15-20 минут.

Система получила наименование «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор». Как отметили в Роспотребнадзоре, она поможет изучать популяционный иммунитет и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин.

Тест-система разработана <...> в кратчайшие сроки, прошла все необходимые технические и клинические испытания, — передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, в России выявили почти 12 тысяч заражённых, из которых 7,8 тысячи – в Москве.