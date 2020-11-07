Роспотребнадзор запустил в ВК бесплатный дневник для желающих похудеть

https://static.news.ru/photo/e6cad3ae-222b-11eb-b875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роспотребнадзор запустил в соцсетях бесплатный дневник для желающих похудеть. «Дневник питания» размещён во «ВКонтакте» и предназначен для тех, кто желает грамотно выстроить свой рацион.

Цель проекта — помочь россиянам научиться питаться правильно. Приложение позволяет следить за количеством и качеством еды в зависимости от цели, которую ставит себе человек: снизить вес, набрать мышечную массу, поддерживать форму, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также в «Дневнике» есть опции контроля за курением, приёмом витаминов, доступ к справочнику «Центр здоровья», где можно пройти обследование по ОМС. Для использования приложения не нужно создавать новый аккаунт, достаточно просто регистрации в соцсети.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в случае заболевания коронавирусной инфекцией немаловажно обеспечить правильный режим питания. По словам профессора МГУ доктора биологических наук Алексея Аграновского, особенной диеты для COVID-19 нет, но существует возможность благодаря питанию облегчить течение болезни.