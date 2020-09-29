Роспотребнадзор запустил проект по определению COVID с помощью собак

https://static.news.ru/photo/c9cf421c-02fa-11eb-8905-fa163e074e61_660.jpg Фото: Antti Aimo-Koivisto via .imago-images.de/Global Look Press

Роспотребнадзор совместно с «Аэрофлотом» и Национальным медико-хирургическим Центром имени Пирогова начали проект по разработке способа определения COVID-19 с помощью собак. Этих животных для таких целей уже используют в аэропортах Дубая и Хельсинки.

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» совместно с ПАО «Аэрофлот» и ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н. И. Пирогова» проводится исследовательский проект по разработке способа неинвазивной экспресс-идентификации носителей новой коронавирусной инфекции с использованием собак, — говорится в сообщении Роспотребнадзора..

В релизе ведомства отмечается, что кинологическая служба «Аэрофлота» уже начала тренировки служебных собак.

Возможность использования служебных собак для быстрого скрининга больных COVID-19 проверялась уже несколькими группами учёных. Так, в Германии в качестве образца для анализа использовали слюну — в результате обучения животным удалось научиться правильно идентифицировать образцы больных в 94% случаев. Однако учёные объясняют, что собаки определяют не именно коронавирусную инфекцию, а наличие воспалительного процесса в организме.

При этом сами собаки также подвержены заражению коронавирусной инфекцией. В конце июля NEWS.ru писал об овчарке по имени Бадди из США. Она стала первой в мире собакой, которая умерла от заражения COVID-19. Недомогание у своего питомца владельцы Бадди заметили, когда ей стало трудно дышать.