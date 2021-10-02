Роспотребнадзор высказался о распознании коронавируса «на глаз»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил ТАСС, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание. При этом, по словам эксперта, грипп при легкой форме также самостоятельно диагностировать невозможно.

На самом деле, ковид не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нём. В отличие от ковида, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при лёгких формах, и его дифференцировать на глазок невозможно, — поделился Горелов.

Эксперт отметил, что в обоих случаях следует своевременно начать лечение. По его мнению, применение противовирусных препаратов в первые два дня определяет тяжесть течения болезни.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина заявила, что у женщин, которые переболели коронавирусной инфекцией, уменьшается шанс забеременеть, в том числе и с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). При этом отмечается, что проблемы с зачатием могут возникнуть и у мужчин.