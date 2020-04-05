Роспотребнадзор выдал постановления о самоизоляции 21 тысяче москвичей

https://static.news.ru/photo/0ffb2028-771c-11ea-a16f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники Роспотребнадзора выдали в Москве 21 065 постановлений об изоляции тем, кто прибыл из неблагополучных стран или контактировал с заболевшими коронавирусом.

Установлен контроль за соблюдением режима изоляции и карантина с привлечением органов внутренних дел, — говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

Там подчеркнули, что в случае нарушения режима изоляции и карантина возможно привлечение нарушителей к административной ответственности.

Кроме того, с 30 марта Сергей Собянин дополнил свой указ о введении режима повышенной готовности правилом самоизоляции для всех жителей столицы. Выходить из дома можно только до ближайшего магазина и аптеки, чтобы выгулять собаку или вынести мусор, а также для похода на работу. Собираться группами категорически запрещено. В случае выхода на улицу и появления в общественных местах необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Нарушители могут быть привлечены к ответственности по КоАП.

5 апреля стало известно, что в Москве за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась ещё у 536 человек, писал NEWS.ru. Таким образом, в столице зарегистрировано 3893 случая инфицирования. В России общее число диагнозов достигло 4731. Инфекция выявлена в 78 регионах страны. Болезнь уже унесла жизни 43 россиян.