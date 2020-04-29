Роспотребнадзор: все ОРВИ в Москве связаны с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9c3a7ae6-8add-11ea-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией.

Все ОРВИ в Москве потенциально имеют ковидную этиологию. Нет потому что сегодня другого ОРВИ в городе, это может быть только ОРВИ, связанное с COVID-19, — заявила Андреева в эфире канала «Москва 24».

По её словам, особенно опасаться стоит молодым людям, защитные функции организма которых долго позволяют чувствовать себя хорошо.

Сначала воспринимается легко, вот это субфебрильная температура, я попью горячий чай и всё пройдёт, и потом резко ухудшается состояние и наступает пневмония, — подчеркнула она.

За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Режим самоизоляции для жителей Москвы продлён до 11 мая включительно. Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что коронавирусная инфекция в России пока не вышла на плато. Он выразил надежду, что ситуация может измениться в ближайшее время. По его словам, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет около 5,9%, а в начале эпидемии эти показатели составляли 27%, писал NEWS.ru.