Роспотребнадзор: в России сделали почти 200 млн тестов на коронавирус

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Учреждения Роспотребнадзора и медицинские организации провели 190,2 млн тестов на выявление нового коронавируса. Данные учитывают в том числе и людей, прибывших из стран, неблагополучных по COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Российской Федерации проведено более 190,2 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении.

В настоящий момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на новую коронавирусную инфекцию находятся около 1,25 млн человек. Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под контроль по месту жительства.

Для здоровых лиц всего по стране предусмотрено 300 обсерваторов на 31,3 тыс. мест.

В ведомстве отмечают, что в целях оценки ситуации вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ продолжается отслеживание случаев заболеваемости внебольничной пневмонией. Превышения среднемноголетних показателей не отмечено.

По последним данным (на 26 сентября) в России за сутки выявлено 22,5 тыс. новых случаев коронавируса.

Ранее стало известно о факторах, повышающих риск смерти от коронавируса. Как рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, смертельные исходы заболевания коронавирусом встречаются у людей, переживающих сильный цитокиновый шторм и имеющих тяжёлые сопутствующие заболевания.