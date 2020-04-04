Роспотребнадзор: в России не зафиксировано всплеска пневмонии и гриппа

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Главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в стране нет всплеска заболеваемости гриппом и пневмонией.

Какого-то всплеска, который необъясним с точки зрения эпидемиологии гриппа или ОРВИ, нет, — отметила Попова.

Она подчеркнула, что в нескольких регионах есть весенний подъём гриппа, который уже диагностирован, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что в 96% случаев коронавирус передаётся капельным путём. Об этом заявила Анна Попова. Один заболевший с ярко выраженными симптомами может заразить в среднем трёх человек.

В настоящий момент в России под медицинским контролем из-за коронавируса находятся более 210 тысяч человек. Лабораторные исследования на наличие коронавируса прошли 575 103 человека.

Всего в России коронавирус диагностирован у 4731 человека в 78 регионах страны. За всё время скончались 43 человека, излечились 333 пациента. В Москве коронавирусом заразились 3357 человек, 194 излечились, 27 умерли.