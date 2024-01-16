Роспотребнадзор спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом Попова: заболеваемость гриппом в России снизится через три недели

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В России ожидается снижение заболеваемости гриппом, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на телеканале «Россия 1». По ее словам, сокращение числа пациентов произойдет через три недели.

Прогноз, что вот волна, связанная с вирусом гриппа А, уйдет недели через три, наши эксперты дают, — заявила Попова.

Профессор Петр Чумаков также считает, что в ближайшие несколько недель может произойти спад заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией. По мнению специалиста, весной эпидемий ожидать не стоит. Чумаков объяснил, что нынешний рост числа больных гриппом — это обычное явление.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович ранее заявила, что вакцинация и использование масок являются ключевыми стратегиями в борьбе с гриппом и COVID-19. Она отметила, что местные здравоохранительные органы — это наиболее надежный источник рекомендаций по профилактике для населения.

Представитель ВОЗ также подчеркнула важность использования масок, особенно в людных, плохо проветриваемых помещениях. Вуйнович призвала использовать защитные средства и при наличии симптомов или возможности заражения COVID-19.