https://static.news.ru/photo/e442a094-2b41-11ea-97c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Специалисты Роспотренадзора советуют не запасаться салатами впрок к новогоднему столу и не готовить их в больших количествах. Иначе можно получить кишечную инфекцию, так как салаты быстро портятся.

Лучше всего всё приготовленное съесть сразу, а продукты покупать в проверенных магазинах и с хорошим сроком годности. В сложных блюдах, таких как многокомпонентные салаты, заливное и прочее, повышается риск развития микробов и вирусов, так как для них это хорошая питательная среда, сообщает «МК Санкт-Петербург».

Необходимо помнить, что срок хранения оливье, который на Новый год в России любят готовить тазиками, не более 12 часов в холодильнике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рекомендовал устроить разгрузочный день, чтобы вернуться к привычному режиму питания после новогоднего застолья. Но полностью отказываться от приёма пищи не стоит.