В Роспотребнадзоре сообщили об уникальной ситуации с гриппом

В России наблюдается уникальная ситуация с сезонной эпидемией гриппа. Случаи заражения выявлялись с конца июля, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передаёт ТАСС.

Тот грипп, к которому сегодня мы готовимся, он уже пришёл. Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись ещё в конце июля, — констатировала глава Роспотребнадзора.

Она добавила, что групповые случаи заражения гриппом фиксировались в России в августе.

Ранее иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков сообщил, что в нынешнем году Россию ожидает более масштабная волна заболеваемости гриппом, чем годом ранее. По словам медика, осенью 2020 года в России реже обычного фиксировали случаи заболевания гриппом, что стало побочным эффектом мер против распространения коронавируса. В нынешнем сезоне гриппа и ОРВИ будет больше, хотя показатели всё равно окажутся ниже, чем в обычные сезоны.

Считается, что заболевание гриппом тяжелее, чем обычно могут переносить люди, недавно перенёсшие заражение коронавирусом и полностью не восстановившиеся после предыдущей болезни, а также те, чьи лёгкие при COVID-19 сильно пострадали.