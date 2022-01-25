Указ Роспотребнадзора о сокращении карантина вступил в силу

Указ Роспотребнадзора о сокращении карантина из-за коронавируса с 14 до 7 дней официально вступил в силу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по COVID-19, которое транслируется на YouTube.

Только что мне Анна Попова сообщила, что постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в Министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу, — подчеркнул Мишустин.

Ранее о сокращении карантина говорила вице-премьер правительства Татьяна Голикова. По её словам, это связано с оптимизацией подходов к самоизоляции. Голикова добавила, что при необходимости сроки карантина будут корректироваться в дальнейшем. Кроме того, ожидается ещё ряд нововведений, которые будут приняты постановлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что отдельные меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в регионах России. Спикер отметил, что ситуация в стране изменчива из-за специфики «омикрона» и губернаторы могут принять решение касательно ограничительных мер в отдельных регионах страны.