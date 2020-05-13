Роспотребнадзор считает, что судить о дальнейшей динамике COVID-19 рано

https://static.news.ru/photo/06bdbcda-950a-11ea-bf62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Роспотребнадзоре заявили, что судить о дальнейшей динамике заболеваемости COVID-19 в России пока рано. Ведомство также констатировало, что показатели новых заражений коронавирусной инфекцией остаются на высоком уровне.

Мы отмечаем в целом стабильно высокие цифры новых выявленных случаев коронавирусной инфекции. Пока прошло мало дней с минимальными изменениями этих значений, и судить о дальнейшей динамике заболеваемости рано, — приводит сайт стопкоронавирус.рф позицию Роспотребнадзора.

Там напомнили, что снижению числа заражений в первую очередь будет способствовать соблюдение режима самоизоляции, использование масок, перчаток и дезинфицирующих средств.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Днём ранее прирост был в 10 899 заболевших, 11 мая фиксировалось 11 656 новых заражений, 10 мая — 11 012, 9 мая — 10 817.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека, писал NEWS.ru.