https://static.news.ru/photo/10829888-3c01-11ea-b34d-fa163e074e61_660.jpg Фото: qimono /Pixabay.com

Роспотребнадзор считает, что вероятность распространения коронавируса из Китая в России крайне низкая, однако её нельзя исключать. Об этом сообщил ТАСС.

Полностью исключить завоз в Россию нового коронавируса, как, впрочем, и любого другого вируса, невозможно <...> Однако даже в случае завоза нового коронавируса в РФ вероятность широкого распространения этого вируса можно оценить как низкую, — процитировали ведомство в ТАСС.

Отмечается, что риск завоза нового типа вируса всё же есть. Вирус могут привезти как китайские туристы, так и россияне, которые посетили Китай.

В ведомстве подчеркнули, что профильные службы подготовлены к проведению противоэпидемических мероприятий: создаются тест-системы, а аэропорты оборудованы тепловизорами.

Как писал NEWS.ru ранее, врач Владислав Жемчугов рассказал, почему опасен новый коронавирус. Одна из главных причин в том, что вирус передается воздушно-капельным путём и есть риск распространения эпидемии.