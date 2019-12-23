Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) советует россиянам разбавлять крепкий алкоголь, чтобы минимизировать вред для организма.
Крепость алкогольных напитков, полученных естественным образом, не превышает 15–16 градусов. Более крепкий алкоголь крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Роспотребнадзора.
Также уточняется, что спиртное не рекомендуется запивать газированной водой и употреблять на голодный желудок — это провоцирует быстрое опьянение. Роспотребнадзор советует закусывать алкоголь и больше двигаться.
Как ранее писал NEWS.ru, качество спиртного можно проверить в домашних условиях при помощи столовой ложки и зажигалки. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
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