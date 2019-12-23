https://static.news.ru/photo/328f31ae-258e-11ea-b5de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) советует россиянам разбавлять крепкий алкоголь, чтобы минимизировать вред для организма.

Крепость алкогольных напитков, полученных естественным образом, не превышает 15–16 градусов. Более крепкий алкоголь крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья, — цитирует «Интерфакс» пресс-службу Роспотребнадзора.

Также уточняется, что спиртное не рекомендуется запивать газированной водой и употреблять на голодный желудок — это провоцирует быстрое опьянение. Роспотребнадзор советует закусывать алкоголь и больше двигаться.

Как ранее писал NEWS.ru, качество спиртного можно проверить в домашних условиях при помощи столовой ложки и зажигалки. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.