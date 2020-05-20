Роспотребнадзор рекомендовал санаториям заселять отдыхающих по одному

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев и отелей, которые первыми начнут принимать туристов после ослабления ограничений по COVID-19: отдыхающих заселять по одному, сделав исключение только для семей или сопровождающих.
Ведомство рекомендовало переоборудовать столовые и рестораны при санаториях, чтобы разделить отдыхающих во время приёма пищи. Либо разносить обеды по номерам.
С целью максимального ограничения контактов отдыхающих целесообразно организовывать питание отдыхающих по номерам либо в ресторанах, обеденных залах, столовых и других по системе заказов, — цитирует рекомендации ТАСС.
Как писал NEWS.ru, туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев.
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