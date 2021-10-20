Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от поездок в выходные дни

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам не планировать поездки и по возможности оставаться дома в период объявленной нерабочей недели. Указом президента она назначена с 30 октября по 7 ноября, но ряд регионов вводит выходные раньше. В ведомстве уверены, что ограничение контактов может улучшить ситуацию с COVID-19, передаёт пресс-служба ведомства.

С учётом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период. Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре также отметили, что в период нерабочей недели лучше не принимать гостей, не контактировать с людьми долго в закрытых помещениях, избегать общественного транспорта и пользоваться средствами защиты, а вместо похода по магазинам воспользоваться доставкой.

Выходная неделя в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлена в России с 30 октября по 7 ноября. В Москве и Подмосковье нерабочие дни начнутся с 28 октября, там закроются все учреждения, не предоставляющие услуги первой необходимости. В школах и детсадах объявлены каникулы. В Курской области выходные начнутся с 25 октября.