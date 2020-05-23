Роспотребнадзор развеял миф об «убивающем» коронавирус алкоголе

https://static.news.ru/photo/a96bcffe-9e23-11ea-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дезинформация и страх перед неизведанной инфекцией породили слухи о возможности крепкого алкоголя убивать коронавирус. Однако на самом деле употребление спиртного повышает уязвимость человека перед заболеванием, считают в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства отмечают, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма.

Людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19, — говорится в сообщении ведомства, размещённом на его сайте.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что каждый год от алкоголя на планете умирает 3 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что показатели смертности в РФ за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем в аналогичный период 2019-го. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, российская система здравоохранения избежала перегрузки во время пандемии, но количество летальных исходов от COVID-19 будет увеличиваться.