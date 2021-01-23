Роспотребнадзор рассказал, почему «исчез» грипп

https://static.news.ru/photo/cd78aa58-5d3f-11eb-95ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Резкое снижение количества заражённых гриппом осенью-2020 объясняется ограничительными мерами, введёнными из-за коронавируса. Об этом сообщил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Кроме того, в прошлом году власти и сами жители позаботились о вакцинации от гриппа, сказал вирусолог-эпидемиолог в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Роспотребнадзор ждал, что в РФ осенью придёт эпидемия генетических разновидностей ранее известных мутаций гриппа, а не новые штаммы.

Но сам COVID-19 не оказал никакого влияния на распространение гриппа, добавил Лебедев. Он напомнил, что когда коронавирус только появился в Китае, там как раз был сезон гриппа, многие пациенты в итоге заражались обоими вирусами, и течение болезни было очень тяжёлым.

Ранее NEWS.ru писал, что США разрешили смешивать COVID-вакцины. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) предупредил, что результат ещё не изучен. Почему ведомство нарушило собственные запреты, не сообщается.