Роспотребнадзор рассказал об ограничениях после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f8635a48-432b-11eb-8e55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что после вакцинации от коронавируса «Спутником V» необходимо соблюдать некоторые ограничения.

Так, придётся избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. Из рациона надо будет исключить продукты, способные спровоцировать аллергическую реакцию, сообщает РИА Новости.

Об опасности аллергических реакций после вакцинации «Спутником V» 19 декабря заявила директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям Светлана Завидова. По мнению доктора, вакцина пока недостаточно изучена. И отсюда вполне возможны разные аллергические реакции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Минздрава Михаил Мурашко анонсировал начало вакцинации россиян в возрасте от 60 лет на наступившей неделе. По словам чиновника, сейчас завершаются клинические испытания вакцины как раз среди лиц старшего возраста.