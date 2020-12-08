Попова рассказала о запрете приёма алкоголя до и после вакцинации от COVID

https://static.news.ru/photo/5aa9e80c-394a-11eb-82a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

За две недели перед прививкой от коронавирусной инфекции и 42 дня после нельзя употреблять алкогольные напитки. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как минимум две недели до иммунизации, абсолютно точно надо прекратить приём [алкоголя]. Выработка иммунитета — это 21 день между двумя инъекциями и ещё 21 день после инъекции — 42 дня, — цитирует Попову KP.RU.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин поручил Минздраву установить график поставки в регионы препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что способы доставки вакцины полностью отработаны, составлен логистический паспорт, в котором прописана информация о каждом регионе.

В настоящее время в России зарегистрированы две отечественные вакцины от COVID-19: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время необходимые документы получит третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила правила транспортировки и хранения вакцины от коронавируса «Спутник V». Постановление будет действовать до 1 марта 2021 года.