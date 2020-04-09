Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости пневмонией в РФ

https://static.news.ru/photo/b0142a02-7a35-11ea-94b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Среднемноголетние показатели заболеваемости внебольничными пневмониями в России не превышают норму, рассказали представители Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах Российской Федерации, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Московские врачи предложили не разделять стационары для пациентов с коронавирусом и пневмонией. Входящие в состав Клинического комитета по борьбе с COVID-19 медики считают, что это нецелесообразно.

По данным на 9 апреля 2020 года, коронавирусом нового типа во всём мире заразились свыше 1,5 млн человек, умерли более 88 тысяч, выздоровели около 330 тысяч. В России 8685 случаев заболевания, скончались 74 гражданина, поправились 604 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи доставили журналиста Максима Шевченко в медицинское учреждение. У мужчины диагностирована двусторонняя пневмония.