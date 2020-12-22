Роспотребнадзор рассказал о состоянии привитых «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/1edfe7e0-4449-11eb-9d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роспотребнадзор

В рамках пострегистрационных испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» первый компонент препарата получили 2194 добровольца в возрасте старше 18 лет и 150 добровольцев старше 60 лет. Они чувствуют себя хорошо, нет никаких нежелательных реакций. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено, — говорится в сообщении.

В настоящее время в России созданы две отечественные вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» центра имени Гамалеи и «ЭпиВакКорона» новосибирского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». «Спутник V»" будет защищать от коронавирусной инфекции не менее двух лет, а «ЭпиВакКорона» создаст иммунитет минимум на полгода. Ещё одна разрабатываемая вакцина центра имени Чумакова РАН даст иммунитет минимум на месяц.

Ранее директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что учёные разрабатывают вакцину, которая будут защищать от коронавируса и кори одновременно. Первые исследования на животных показали, что однократная иммунизация обеспечивает формирование сильного иммунного ответа.

8 декабря Россия направила документы по «ЭпиВакКороне» во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как писал NEWS.ru, в гражданский оборот в России скоро выйдут 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, вакцину «Спутник V» производят пять предприятий, которые должны в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.