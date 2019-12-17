В холодное время года увеличиваются энергозатраты организма. Чтобы компенсировать энергию, специалисты посоветовали есть более калорийную пищу.
Это может быть рыба, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, а также свежая зелень, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, фрукты и орехи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Помимо этого, организму требуются продукты, содержащие полноценный белок,
Также следует принимать специально разработанные витаминно-минеральные комплексы. Также следует помнить о пользе сухофруктов, трав и пряностей. Они помогают поддерживать здоровье в зимний период.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал на Новый год отказаться от салатов с майонезом или масляной заправкой. Отдать предпочтение порекомендовали тушёной птице или рыбе.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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