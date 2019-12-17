https://static.news.ru/photo/441c5e82-20b7-11ea-b012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В холодное время года увеличиваются энергозатраты организма. Чтобы компенсировать энергию, специалисты посоветовали есть более калорийную пищу.

Это может быть рыба, которая содержит ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, а также свежая зелень, растительные масла, зерновые продукты, сезонные овощи, фрукты и орехи, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Помимо этого, организму требуются продукты, содержащие полноценный белок, пишут «Невские новости». Предпочтение необходимо отдавать полезным жирам и углеводам, а выпивать — не менее полутора-двух литров тёплой жидкости в день.

Также следует принимать специально разработанные витаминно-минеральные комплексы. Также следует помнить о пользе сухофруктов, трав и пряностей. Они помогают поддерживать здоровье в зимний период.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Роспотребнадзор призвал на Новый год отказаться от салатов с майонезом или масляной заправкой. Отдать предпочтение порекомендовали тушёной птице или рыбе.