Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как встретить Новый год с пользой для организма, не забывая о веселье. Об этом
По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи, — приводит сообщение РИА Новости.
Ведомство рекомендует снизить количество спиртного и развлечься за счёт разнообразной праздничной программы: конкурсы, подвижные игры, розыгрыши, прогулки на свежем воздухе.
Роспотребнадзор советует включить в меню новогоднего стола нежирные белковые блюда, овощи и фрукты. А также ограничиться в потреблении жирных продуктов, таких, как икра, колбаса, сыр, солёная рыба, майонез и другие. Вместо алкоголя ведомство рекомендует пить морсы, соки, воду или чередовать алкоголь с этими напитками, чтобы не допускать обезвоживания организма.
Во время прогулок важно выбрать одежду в соответствии с погодой. Хорошим вариантом будет надеть одежду в несколько слоёв. Таким образом, тепло под одеждой лучше сохранится, а если станет жарко, можно что-то снять, не опасаясь охлаждения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума предложила включить новогодние традиции россиян в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. В перечень попали хороводы, детские утренники, популярные блюда новогоднего застолья и многие другие российские традиции на Новый год.
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