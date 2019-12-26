https://static.news.ru/photo/59960c4e-2879-11ea-8f65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как встретить Новый год с пользой для организма, не забывая о веселье. Об этом сообщило РИА Новости.

По возможности, пейте спиртное в меру. Алкоголь усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи, — приводит сообщение РИА Новости.

Ведомство рекомендует снизить количество спиртного и развлечься за счёт разнообразной праздничной программы: конкурсы, подвижные игры, розыгрыши, прогулки на свежем воздухе.

Роспотребнадзор советует включить в меню новогоднего стола нежирные белковые блюда, овощи и фрукты. А также ограничиться в потреблении жирных продуктов, таких, как икра, колбаса, сыр, солёная рыба, майонез и другие. Вместо алкоголя ведомство рекомендует пить морсы, соки, воду или чередовать алкоголь с этими напитками, чтобы не допускать обезвоживания организма.

Во время прогулок важно выбрать одежду в соответствии с погодой. Хорошим вариантом будет надеть одежду в несколько слоёв. Таким образом, тепло под одеждой лучше сохранится, а если станет жарко, можно что-то снять, не опасаясь охлаждения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Госдума предложила включить новогодние традиции россиян в список нематериальных ценностей ЮНЕСКО. В перечень попали хороводы, детские утренники, популярные блюда новогоднего застолья и многие другие российские традиции на Новый год.