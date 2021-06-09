Роспотребнадзор рассказал, как пожилые переносят вакцинацию от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d3c5ebea-1d62-11eb-ad45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Пожилые россияне, по данным Роспотребнадзора, переносят вакцинацию от коронавируса легко. Как сообщило ведомство РИА Новостям, причиной стали особенности иммунной реакции.

Люди пожилого возраста переносят вакцинацию легко, без побочных эффектов​​​. Это связано с особенностями иммунной реакции организма в этом возрасте, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что вакцинация — достаточно эффективный способ снизить риск тяжёлого течения COVID. Особенно у людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Последняя группа при заражении имеет шансы на серьёзные осложнения, в том числе вирусную пневмонию и различные тромбозы.

Главное, когда человек ставит прививку, чтобы хронические заболевания не были в фазе обострения, напомнили в ведомстве. Там советуют пожилым россиянам перед вакцинацией проконсультироваться с лечащим врачом.

Полноценный иммунитет формируется через 42-45 дней после первой прививки. Пока иммунитет не выработан лучше соблюдать все меры профилактики — избегать скопления людей, носить маски, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Людям, получившим прививки от коронавируса «Спутник V», может понадобиться ревакцинация другим препаратом. Об этом заявил замглавы Минздрава Олег Гриднев. По его словам, введение другой вакцины может стать необходимым через год после первой прививки. Это прогнозируют учёные.