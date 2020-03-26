https://static.news.ru/photo/2e7898fa-6f42-11ea-a967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор рекомендовал родителям открыто и спокойно рассказывать детям о коронавирусе, чтобы они не тревожились из-за панических сообщений в Интернете.

Ведомство посоветовало «говорить ребёнку правду доступным языком», поощрять регулярное мытьё рук и приучить рассказывать о любых симптомах. Маленьких детей, которые не слышали про коронавирус и введённые ограничения, рекомендовали просто научить правилам гигиены с помощью игр.

Объясните, что коронавирус не имеет никакого отношения к тому, как кто-то выглядит, откуда он или на каком языке говорит. Если в школе их обзывали или издевались, они могут рассказать взрослому, которому доверяют, — цитирует рекомендации ведомства ТАСС.

В Роспотребнадзоре считают, что под угрозой эпидемии коронавируса нужно рассказать детям, как важна доброта, щедрость и взаимовыручка, поделиться историями медиков, учёных и волонтёров, которые «работают над тем, чтобы остановить вспышку».

Как писал NEWS.ru, за сутки в России зафиксировали 182 новых случая заболевания COVID-19. Число заражённых достигло 840 человек к утру 26 марта.

В стране вводятся ограничения, связанные с распространением инфекции. Московские власти поручили с 28 марта закрыть все заведения и организации, кроме продуктовых магазинов и аптек. Предстоящая неделя станет внеплановыми каникулами на всей территории России.