https://static.news.ru/photo/7e76c5ec-c19c-11e9-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gilles San Martin/Wikimedia Commons

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека (Роспотребнадзор) в преддверии нового учебного года дал рекомендации по профилактике педикулёза. Это заразное заболевание, вызываемое паразитированием на теле человека вшей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, постоянному риску заражения педикулёзом подвержены несколько миллиардов человек во всём мире. Болезнь является следствием нарушения гигиенических норм, однако исследования показывают, что вши могут жить на чистых волосах и не боятся воды.

Паразитов можно подхватить практически в любом месте. Вошь может в течение 2-3 дней ждать нового носителя на подушке. Некоторые насекомые переносят сыпной тиф и несколько видов лихорадок. Укусы вшей могут приводить к развитию гнойничковых поражений кожи, вторичной бактериальной инфекции и аллергических реакций.

Для того, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать правила личной гигиены, не разрешать ребёнку пользоваться чужими расчёсками, полотенцами, головными уборами и принадлежностями для волос. Кроме того, следует периодически осматривать волосы и одежду, постельные принадлежности, особенно во время путешествия.

В случае обнаружения паразитов следует приобрести в аптеке средство для обработки от педикулёза, вымыть голову, удалить погибших вшей и гнид, переодеться в чистое бельё и прогладить утюгом с паром постельные принадлежности и одежду. Осмотр членов семьи стоит повторять каждые 10 дней в течение месяца, рекомендуется на сайте Роспотребнадзора.

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