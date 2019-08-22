https://static.news.ru/photo/e0ff5c6c-c4ec-11e9-80be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Роспотребнадзор обеспокоился сообщениями ряда СМИ о случаях заболевания чумой среди военнослужащих ВСУ в Донецкой области Украины и проверяет данную информацию.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, ряд СМИ сообщили о вспышке инфекции, похожей на чуму среди военных в Авдеевке, Донецкая область. Несмотря на то, что ранее природные очаги чумы в этой местности не регистрировались, Роспотребнадзор проверяет данную информацию. Ведомство приняло превентивные меры по усилению санитарно-карантинного контроля на границе, чтобы не допустить возможного распространения эпидемии. Роспотребнадзор готов провести противоэпидемические и профилактические мероприятия в полном объёме.

Ситуация взята на особый контроль.

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