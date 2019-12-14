https://static.news.ru/photo/22a7626c-1efd-11ea-8ecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Отдать предпочтение тушёной птице или рыбе, а не салатам с майонезом или масляной заправкой рекомендуют специалисты Роспотребнадзора.

Аргументируют такие рекомендации эксперты тем, что новогодние застолья проходят ночью, когда организм человека должен отдыхать, а не переваривать тяжёлую пищу, поэтому работа желудочно-кишечного тракта в это время замедляется, передаёт ТАСС.

В качестве альтернативы можно приготовить лёгкие блюда из нежирных сортов рыбы и птицы, а также поставить на стол разнообразные фрукты — они, как и овощи, помогут активизировать пищеварение. Кроме того, Роспотребнадзор напоминает: чтобы не заполучить пищевое отравление или гельминтоз в новогоднюю ночь, лучше избегать блюд с сырой рыбой и строганиной.

Как писал NEWS.ru ранее, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что зелёный и белый чай нельзя заваривать привычным способом, залив листья водой из вскипевшего чайника — это не позволит раскрыться вкусу напитка.