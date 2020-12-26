Роспотребнадзор призвал к осторожности при посещении мероприятий на улице

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При посещении мероприятий на открытом воздухе и скоплении людей на улице риск заражения коронавирусной инфекцией значительно ниже, чем в помещениях, однако они всё равно несут опасность распространения COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов пояснил, что при посещении катков, горок, аттракционов на свежем воздухе важно соблюдать все правила профилактики коронавируса: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Организаторы, со своей стороны, обязаны ограничивать число посетителей, пишет «Российская газета».

Также в ведомстве порекомендовали избегать большого скопления людей даже на улице, чтобы свести риски заражения к минимуму.

Ранее NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По словам руководителя ведомства Анны Поповой, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе. Количество участников желательно сократить до 50 человек. Она пояснила, что должны работать горки и катки, но важно сделать так, чтобы на аттракционах и спортивных сооружениях люди не контактировали между собой.